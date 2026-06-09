Instalan en el Congreso mexiquense Comisión Especial para el Cuidado y Bienestar Animal

Toluca, Méx.– La creación de la Comisión Especial para el Cuidado y Bienestar Animal en el Congreso del Estado de México representa la consolidación de un esfuerzo institucional que busca colocar el bienestar de los seres sintientes en la agenda pública con un enfoque de seguimiento, responsabilidad legislativa y construcción de políticas públicas, coincidieron diputadas y diputados durante su instalación.

El nuevo órgano parlamentario, presidido por la diputada Paola Jiménez Hernández (Morena), fue reconocido por las y los legisladores como un avance histórico al tratarse de la primera comisión especializada en la materia dentro del Poder Legislativo mexiquense, lo que permitirá atender de manera más estructurada las demandas relacionadas con la protección y bienestar animal en la entidad.

Durante la sesión de instalación se contó con la presencia de Alma Diana Tapia Maya, directora general de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), así como de las diputadas Sandra Patricia Santos Rodríguez y Sofía Martínez Molina, y los diputados Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (Morena), Héctor Raúl García González (PVEM) y otros integrantes de diversas fuerzas políticas, quienes coincidieron en la relevancia del nuevo órgano legislativo.

Las y los congresistas subrayaron que la creación de esta comisión responde a la necesidad de dejar de considerar el bienestar animal como un tema secundario, para asumirlo como un asunto prioritario dentro de la agenda pública, con impacto directo en la salud, la convivencia social y la construcción de entornos más seguros.

Asimismo, reconocieron el trabajo de la sociedad civil, asociaciones protectoras de animales y el impulso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en la promoción de políticas orientadas al respeto y protección de los seres sintientes, lo que ha permitido fortalecer la discusión y el avance de esta agenda en el estado.

En su intervención, la diputada Paola Jiménez destacó que la comisión tiene el compromiso de contribuir a un cambio en la forma en que se percibe a los seres sintientes, impulsando una transformación cultural y legislativa que permita avanzar hacia una sociedad más empática e incluyente.

Por su parte, la diputada Sandra Patricia Santos señaló que el reto principal será dar seguimiento, evaluar resultados y generar soluciones permanentes, asegurando que este órgano legislativo no se limite a la discusión, sino que produzca resultados concretos en beneficio del bienestar animal.

El diputado Carlos Zurita enfatizó que el bienestar animal es un indicador del grado de desarrollo institucional de una sociedad, mientras que Héctor Raúl García, del PVEM, llamó a fortalecer el trabajo coordinado entre instituciones y ciudadanía para consolidar una cultura de respeto hacia la vida.

En tanto, la legisladora Sofía Martínez Molina, del PT, afirmó que la comisión representa un paso firme hacia una sociedad más consciente y comprometida, al tiempo que refrendó el compromiso de impulsar reformas y acciones en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Durante el acto también se destacó el programa CERA (Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda y Adopta), impulsado por la Cepanaf, como una estrategia integral basada en la esterilización, la adopción responsable y la educación como ejes para reducir el maltrato animal y fomentar una nueva cultura de respeto.

Al respecto, Alma Tapia Maya subrayó que el bienestar animal está estrechamente vinculado con la salud pública y la convivencia social, al advertir que el maltrato a los seres sintientes puede ser un indicador temprano de conductas violentas, por lo que su atención contribuye también a la prevención de la violencia en las comunidades.

Finalmente, se informó que la comisión quedó integrada por diputadas y diputados de diversas fuerzas políticas, quienes asumirán la responsabilidad de impulsar, analizar y dar seguimiento a las políticas públicas en materia de protección y bienestar animal en el Estado de México.