Anuncian en La Paz “La Voz de Sor Juana”, nuevo centro cultural

La Paz, Méx.- Olga Medina Serrano, exalcaldesa de esta localidad, presentó ante los medios de comunicación el proyecto denominado “La Voz de Sor Juana”, un nuevo centro cultural ubicado en el centro de Los Reyes,

Expresó que dicho espacio contará con cafetería, sala de cine y foro para presentaciones artísticas. De igual forma ofrecerá actividades como: talleres, exposiciones, conciertos, obras teatrales, conferencias, titiriteros y cine-debate.

El proyecto, fundado por la extitular del ayuntamiento, en colaboración con Eréndira de la Cruz, gestora cultural y ex directora de Educación y Cultura de La Paz, no tiene fines de lucro y no se plantea como un museo tradicional ni como una casa de cultura convencional, sino como una plataforma híbrida que integra exhibición, activación artística y encuentro comunitario.

Durante la conferencia de prensa se informó que Olga Medina construyó no solo una carrera política, sino también un acervo material y simbólico que refleja una manera de entender el mundo: desde la cultura popular hasta el pensamiento académico; desde la acción política hasta la vida cotidiana.

En su oportunidad, la exfuncionaria manifestó que “La Voz de Sor Juana” es la materialización de una visión: la de un espacio en donde la cultura, la memoria y el pensamiento crítico sean accesibles, vivos y compartidos. Un lugar donde la historia no se preserve como objeto distante, sino que se active a través de la experiencia, el diálogo y la comunidad.

Destacó que para la inauguración del recinto se presentará en concierto el proyecto musical Denise y Lanny, quienes mostrarán al público su primera producción discográfica. Este proyecto de música original –dijo-, tiene profundas raíces en el bolero y se fusiona con otros géneros musicales, rindiendo un homenaje al linaje musical de sus integrantes, quienes son sobrinos del reconocido compositor, guitarrista y arreglista Chamín Correa.

La exalcaldesa, quien en su momento gestionó y construyó el centro cultural Carmen Serdán Alatriste, resaltó que es importante que este municipio sea reconocido como generador de arte, así como de niños y jóvenes con valores tradicionales que se esfuerzan por impulsar el desarrollo de su comunidad.

Emocionada, la morenista rememoró la historia de La Paz y dijo que la riqueza y el arte del municipio no deben perderse, sino exaltarse para que las presentes y futuras generaciones valoren el esfuerzo realizado décadas anteriores para crear el gran municipio del Siglo 21.

“La Voz de Sor Juana” está ubicado en avenida Hombres Ilustres número 95, Col. Los Reyes, Centro, y se inaugurará el próximo sábado 13 de junio a las 4:00 p.m. La entrada será gratuita.