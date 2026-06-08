TEEM gana premio internacional en ciberseguridad digital

Toluca, Méx.- El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), presidido por la Magistrada Dra. Arlen Siu Jaime Merlos, obtuvo el primer lugar en los Premios Internacionales Latam Digital 2026, dentro de la categoría Ciberseguridad Ética y Responsable, convirtiéndose en referente en América Latina en materia de innovación tecnológica aplicada al servicio público.

Con este reconocimiento internacional, la ciudadanía mexiquense tiene la certeza de que los datos sensibles que deposita en el TEEM están blindados contra ciber ataques gracias a la implementación de mecanismos que ahora protegen la información relacionada con los procesos jurisdiccionales y administrativos además de que ahora se podrán prevenir y detectar a tiempo posibles hackeos.

El galardón fue resultado de la estrategia de modernización tecnológica impulsada por la Administración 2025-2027, toda vez que, desde que asumió la Presidencia de este organismo jurisdiccional, la Dra. Arlen Siu se comprometió con la implementación de nuevas tecnologías para transitar paulatinamente a la digitalización de procesos de este Tribunal.

Con este logro, el TEEM hizo historia al participar por primera vez en los Premios Latam Digital, considerados el reconocimiento más importante en innovación tecnológica de América Latina.

La obtención de este primer lugar reafirma el compromiso del Tribunal Electoral del Estado de México con la excelencia, la modernización y la adopción de estándares internacionales en materia de seguridad digital y protección de datos.