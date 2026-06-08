El PRD está de vuelta para luchar y sacar adelante a Atlautla: Navarro

Atlautla, Méx.- Con el pie derecho y a paso firme, Francisco J. Navarro Rivera rindió protesta como Presidente del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Atlautla.

Navarro Rivera, sentenció con la autoridad moral de quien se compromete con su gente: “La confianza del pueblo de Atlautla no se recupera con promesas vacías, sino con trabajo de campo incansable y resultados tangibles”.

Dijo que su compromiso ineludible es estar presente en cada delegación, en cada calle, “asumiéndonos no solo como una oposición firme e inquebrantable, sino como la alternativa real de gobierno que entiende, siente y resuelve los problemas cotidianos de nuestra gente”.

Abundó que así lo ha venido realizando en su comunidad desde hace mucho tiempo y advirtió: “¡Que quede claro el PRD está de vuelta para luchar y recuperar el camino del desarrollo para Atlautla!”, sentenció Navarro.

El líder estatal perredista Arturo Piña dijo que Francisco J. Navarro Rivera toma las riendas en Atlautla, con la misión inquebrantable de ser la voz de los sin voz.

Junto a Omar Ortega Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso mexiquense, Arturo Piña recordó con pasión que el perredismo jamás debe traicionar su esencia histórica.

A su vez Francisco J. Navarro Rivera, sentenció con la autoridad moral de quien se compromete con su gente: “La confianza del pueblo de Atlautla no se recupera con promesas vacías, sino con trabajo de campo incansable y resultados tangibles.