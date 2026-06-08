Revocan nombramiento a notario en Otumba por irregularidades

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Consejería Jurídica, revocó el nombramiento del titular de la Notaría Pública 26 del Estado de México, con residencia en Otumba, tras acreditarse la responsabilidad administrativa del notario quien fungiera como titular de la misma, en siete procedimientos administrativos de queja promovidos por ciudadanos.

La determinación deriva de las labores de vigilancia y supervisión de la función notarial que realiza la Consejería Jurídica, así como de las quejas presentadas por usuarias y usuarios de los servicios notariales, con el propósito de garantizar que las notarías actúen conforme a la ley y brinden certeza jurídica a la población.

Las investigaciones realizadas por la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales acreditaron retrasos injustificados en la inscripción y entrega de escrituras públicas, omisiones graves en obligaciones legales e incumplimientos en el entero oportuno de contribuciones relacionadas con operaciones inmobiliarias.

Derivado de las resoluciones emitidas en todos los expedientes de queja, además de amonestaciones y multas económicas, se impuso la sanción máxima prevista en la legislación aplicable: la revocación del nombramiento como Notario Público.

La Consejería Jurídica destacó que las quejas y denuncias ciudadanas fortalecen los mecanismos de supervisión y permiten detectar posibles irregularidades en la prestación de servicios notariales, por lo que exhortó a las y los usuarios a reportar cualquier conducta contraria a la ley.

Con estas acciones, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso con la legalidad, la rendición de cuentas y la protección del patrimonio de las familias mexiquenses.