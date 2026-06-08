SMSEM convoca a cursos de preparación para promoción horizontal 2026

Toluca, Méx.- Como parte de las acciones de acompañamiento profesional para las maestras y maestros afiliados instruidas por Jenaro Martínez Reyes, Secretario General, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) emitió la convocatoria para los Cursos de Preparación del programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica 2026.

A través de la Dirección de Profesionalización Docente, la organización sindical ofrecerá este espacio de formación dirigido a personas servidoras públicas docentes afiliadas al SMSEM con funciones de docencia, dirección y supervisión, interesadas en fortalecer su preparación para participar en este proceso.

Los cursos tendrán una duración de 40 horas, de las cuales 25 serán presenciales y 15 de autoestudio; se impartirán en las 14 regiones sindicales de la entidad.

La convocatoria establece que las inscripciones permanecerán abiertas del 6 al 20 de junio en las Casas Sindicales regionales, mientras que para la Región 1 el trámite se realizará en el Instituto de Formación Académica y Cultural del Magisterio Estatal, ubicado en Miguel Hidalgo y Jaime Nunó, colonia Vértice, en Toluca.

Las sesiones se llevarán a cabo los sábados 20 y 27 de junio, así como 4, 11 y 18 de julio, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Al concluir la capacitación, las y los participantes recibirán una constancia con valor para los procesos de Carrera Docente y Carrera Docente Administrativa.