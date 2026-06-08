Gobierno de Amecameca recolecta 25 toneladas de basura de canales y ríos

Amecameca, Méx.- En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Presidenta Municipal, Ivette Topete García, encabezó una jornada de limpieza en las áreas de las barrancas y canales para preservar el patrimonio natural.

Durante esta acción se integró la participación activa de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Secretaría del Campo (SECAMPO), PROBOSQUE, así como personal del H. Ayuntamiento y entusiastas estudiantes de la Escuela Preparatoria “Forjadores de la Patria”, juntos se lograron recolectar un total de 25 toneladas de residuos.

La Dra. Ivette Topete resaltó la importancia de esta acción colectiva, subrayando que la protección del entorno ecológico es un deber compartido y exhortó a todos los habitantes a no tirar basura en las calles, terrenos baldíos o en los canales de aguas de lluvias.

“Cuando trabajamos unidos, gobierno y ciudadanía, logramos marcar una verdadera diferencia. Hoy demostramos que el compromiso con nuestro planeta es firme y constante”, señaló la alcaldesa.