Aprueban estímulos económicos para personal de Seguridad Pública y Vial de Atizapán

Atizapán, Méx.- El Cabildo de Atizapán reconoce la labor de policías y agentes viales con la aprobación de un estímulo económico a través de tarjetas electrónicas, que recibirá todo el personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial, para lo cual se destinará un presupuesto de más de ocho millones de pesos, informó el alcalde Pedro Rodríguez Villegas.

Rodríguez Villegas, dijo que este apoyo tiene como objetivo reconocer el trabajo, compromiso y resultados que diariamente brindan las y los agentes en favor de la seguridad de las familias atizapenses, labor que ha permitido que Atizapán de Zaragoza se mantenga como uno de los municipios con mayor percepción de seguridad a nivel estatal.

Con la entrega de este estímulo, dijo el alcalde, hacemos un reconocimiento a la labor del cuerpo de seguridad del municipio, a quienes también se les ha dotado de mayor equipamiento y una capacitación permanente.

La Tesorería Municipal, será la encargada de realizar las acciones administrativas correspondientes para dar cumplimiento al acuerdo aprobado por el cuerpo edilicio.