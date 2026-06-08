Resguardan granada de mortero en Melchor Ocampo

Melchor Ocampo, Méx.- Como resultado de la coordinación interinstitucional para la atención de situaciones de riesgo, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Protección Civil (PC) y Policía Municipal resguardaron un artefacto explosivo tipo granada de mortero.

Los hechos ocurrieron luego de que, a través de los grupos de coordinación interinstitucionales, se reportara el hallazgo de un objeto con características de artefacto explosivo en un inmueble ubicado en la comunidad de San Francisco Tenopalco, en Melchor Ocampo, por lo que se desplegó personal operativo para verificar la situación y garantizar la seguridad de la población.

Al arribar al sitio, policías estatales establecieron contacto con elementos de Protección Civil, quienes informaron sobre la localización de una granada de mortero en una zona aislada del predio. Ante el posible riesgo que representaba el objeto, los uniformados implementaron un perímetro de seguridad y permanecieron en resguardo del lugar, a fin de prevenir cualquier incidente.

Posteriormente, especialistas de Defensa acudieron al punto para realizar los protocolos de seguridad correspondientes, así como la recolección y traslado del artefacto para su manejo y disposición conforme a la normatividad aplicable, privilegiando en todo momento la integridad de las y los habitantes de la zona.