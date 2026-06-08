“Bautizan” el primer vuelo Puebla-Los Ángeles

Desde Puebla

Este día fue “bautizado” el primer vuelo Puebla – Los Ángeles de Volaris, que conecta a Puebla de manera directa con California, Estados Unidos.

Durante la inauguración, el director de Desarrollo de Mercados de la aerolínea, Jorge García, destacó que el aeropuerto de Puebla abarca una tercera parte de las 35 nuevas rutas de Volaris.

Reiteró que en total se implementaron 12 destinos, de las cuales, nueve nacionales y tres internacionales.