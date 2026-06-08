Rescatan a excursionista lesionado en la Sierra de Guadalupe

Coacalco, Méx,.- Como resultado de las labores permanentes de vigilancia, proximidad social y atención a emergencias en zonas naturales protegidas, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), adscritos al Agrupamiento de Alta Montaña y Agreste, auxiliaron y rescataron a un excursionista que resultó lesionado mientras realizaba actividades recreativas en la Sierra de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron cuando personal operativo realizaba recorridos preventivos en su zona de responsabilidad y recibió una solicitud de apoyo por parte del área de Telemática del Parque Estatal Sierra de Guadalupe, donde se reportó que una persona se encontraba lesionada en el paraje conocido como “Mirador de Picacho”.

Los uniformados conformaron dos células de búsqueda que iniciaron el ascenso por diferentes rutas para ubicar a la persona afectada. Tras diversas labores de rastreo y coordinación con familiares del lesionado, los elementos lograron localizar a un ciudadano, quien presentaba una lesión en el brazo izquierdo que le impedía continuar su recorrido.

Durante la intervención, el ciudadano manifestó que la lesión ocurrió al realizar un salto durante su trayecto, lo que provocó una afectación en las articulaciones del brazo y dolor intenso, por lo que solicitó atención médica.

Minutos después, personal del Cuerpo de Bomberos del municipio arribó al sitio para efectuar una valoración prehospitalaria, determinando la inmovilización de la extremidad lesionada. Debido a las condiciones del terreno y con el propósito de evitar mayores afectaciones físicas, se coordinó un operativo para trasladar al paciente mediante una unidad oficial hasta un punto seguro.

Con el apoyo de los elementos, el lesionado descendió de manera segura de la zona serrana y posteriormente fue trasladado, en compañía de sus familiares, a una unidad médica, para recibir atención especializada.