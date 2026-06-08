Arranca en EdoMéx la campaña de boteo Teletón 2026; llaman a la solidaridad mexiquense

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó en Palacio de Gobierno el arranque oficial de la campaña de boteo Teletón 2026, un esfuerzo nacional destinado a recaudar fondos en apoyo a niñas, niños y jóvenes que reciben atención en los Centros de Rehabilitación e Inclusión Teletón (CRIT).

Durante el evento, la mandataria estatal destacó la importancia de la participación ciudadana y expresó su confianza en que la entidad mexiquense volverá a colocarse como la de mayor aportación a esta causa, al subrayar que “el corazón de las y los mexiquenses es enorme” y se demuestra cuando se trata de ayudar a quienes más lo necesitan.

Gómez Álvarez señaló que el Gobierno del Estado de México se sumará activamente a la colecta mediante la participación de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, quienes apoyarán la distribución y recaudación a través de alcancías en los 125 municipios de la entidad.

“En esa alcancía no solamente caben monedas, también caben billetitos; todo apoyo es bien recibido”, expresó la gobernadora, al hacer un llamado a la ciudadanía a contribuir con generosidad, incluso con pequeñas aportaciones que, dijo, pueden generar grandes cambios en la vida de las personas beneficiarias.

Asimismo, reconoció la labor de la Fundación Teletón y de su presidente, Fernando Landeros Verdugo, a quien agradeció su visión para impulsar un modelo de atención que ha permitido brindar rehabilitación y acompañamiento a miles de familias en el país.

La mandataria estatal también destacó el trabajo de los CRIT ubicados en Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Ecatepec, los cuales -afirmó- son espacios dignos que reflejan el compromiso de la institución con la inclusión y el amor al prójimo.

“Lo único que podemos ofrecer es, con mucha humildad, un poquito de lo que la vida nos da, y ese poquito se puede reflejar en grandes beneficios para quienes más lo necesitan”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros Verdugo, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado de México y recordó que la entidad ha sido clave en la historia del proyecto, al ser el punto de partida del primer Teletón en 1997, cuando una amplia participación ciudadana permitió superar la meta nacional de recaudación.

El directivo destacó que en el Estado de México se construyó el CRIT más grande del mundo, ubicado en Tlalnepantla, donde se han atendido a cientos de miles de niñas y niños durante más de dos décadas. Señaló además que actualmente cerca de 36 mil menores mexiquenses han recibido atención en estos centros, lo que refleja —dijo— la importancia de la red de apoyo en la entidad.

Landeros Verdugo subrayó que el modelo Teletón ha crecido gracias a la solidaridad ciudadana y reiteró que el Estado de México se mantiene como uno de los principales impulsores de la recaudación nacional, con municipios como Nezahualcóyotl a la cabeza en aportaciones.

En su intervención, la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), Karina Labastida Sotelo, destacó que la campaña de boteo representa más que una recaudación, al considerarla una invitación a la participación social y a la construcción de una cultura de solidaridad.

Señaló que el Estado de México es la única entidad del país con tres centros Teletón (Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Ecatepec), además de un Centro de Autismo, lo que refleja el compromiso institucional con la atención a personas con discapacidad.

Labastida Sotelo informó que el estado participará con la distribución de 11 mil alcancías en todo el territorio mexiquense, las cuales serán entregadas y operadas por personal voluntario, servidores públicos y ciudadanos comprometidos con la causa.

Finalmente, la señora Lorena de la Rosa García, madre de un beneficiario del programa, hizo un llamado a la población a donar con empatía y conciencia, al señalar que cada aportación representa una oportunidad real de rehabilitación y esperanza para muchas familias. “Con una monedita o lo que se pueda, se pueden cambiar historias de vida”, expresó.

La campaña de boteo Teletón 2026 arrancó de manera simultánea en diversas entidades del país, mientras que en el Estado de México se espera una amplia participación ciudadana para superar nuevamente la meta nacional y refrendar su papel como principal aportante del país.