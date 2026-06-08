Rescala impulsa participación juvenil en Parlamento Interuniversitario

Toluca, Méx.– Con el objetivo de impulsar la participación de las nuevas generaciones en la vida pública y fortalecer la cultura democrática, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Elías Rescala, presidió el Parlamento Juvenil Interuniversitario en el Congreso del Estado de México.

Ante estudiantes de diversas instituciones de educación superior, Rescala destacó que las nuevas generaciones deben apostar por la preparación, el esfuerzo y la perseverancia como herramientas para alcanzar sus metas y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

“El PRI es un partido de causas sociales y hoy aquí la primera causa y nuestra primera necesidad son ustedes, los jóvenes, son ustedes los que van a impulsar el cambio, en ustedes estamos depositando toda la confianza en la política.

“Hoy ustedes tienen que sacar la cara para salir a triunfar y dar la cara por nuestro país, porque ustedes son el cambio generacional que necesita México”, dijo el coordinador en el mensaje inaugural.

Rescala llamó a los estudiantes a mantener viva su pasión por servir, participar y transformar positivamente su entorno ya que una sociedad fuerte se construye con ciudadanos participativos, críticos y comprometidos.

“Aquí en el PRI vamos a seguir luchando por abrir la conciencia, por seguirle dando oportunidades a los jóvenes, porque sigan creciendo como merecen, porque estudien, porque se esfuercen, porque lleguen los mejores”, agregó.

Las y los participantes reconocieron la importancia de contar con espacios reales de participación y diálogo, donde sus propuestas sean escuchadas y consideradas para la construcción de soluciones a los desafíos que el EdoMéx.

“Es importante que los jóvenes tengamos la oportunidad de ser escuchados, de ser tomados en cuenta de expresar nuestras ideas, nuestras inclinaciones y saber que tenemos esa posibilidad de ser escuchados de ser tomados en cuenta, porque tenemos muy buenas ideas que aportar”, aseguró Gadit Estefanía Vásquez.

“Le agradecemos mucho por hacer esta gestión, este espacio y nos haya dado la oportunidad a los jóvenes de poder alzar la voz, de poder presentar los temas que nos afligen y nos preocupan y agradecer mucho este tipo de espacios plurales para los jóvenes”, añadió José Luis Lauren Barrera.

Durante el ejercicio parlamentario, las y los participantes presentaron planteamientos sobre temas de interés público, fortaleciendo sus capacidades de análisis, diálogo y construcción de acuerdos.