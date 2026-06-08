Invertir en la educación transforma mentes y apuesta por el humanismo: Montoya

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya Márquez, acompañó al Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, SECTI, Miguel Ángel Hernández Espejel, a la entrega obras de infraestructura en el plantel CONALEP 188 Naucalpan II, esfuerzo conjunto, reflejo de que la transformación educativa está llegando a rincones antes eran ignorados, un hecho que calificó como motivo de celebración.

El alcalde destacó el trabajo y sensibilidad de la gobernadora del Estado de México, por dignificar los espacios educativos y garantizar una mejor calidad de enseñanza, y subrayó que, contar con dos grandes maestros, que conocen a fondo las comunidades desde la base, ha sido de gran beneficio para Naucalpan. Ejemplo de ello, es que se han rescatado tres escuelas que se encontraban en el abandono.

Los trabajos realizados a través de la Secretaría de Educación, consistieron en la construcción de una cisterna, un muro de contención y la rehabilitación de jardineras, acciones que requirieron una inversión de 396 mil pesos.

El Presidente Municipal enfatizó que con el programa “La Escuela es Nuestra”, se está realizando una labor histórica por la educación en Naucalpan y afirmó que invertir en la educación transforma mentes, fomenta la empatía comunitaria y apuesta por el humanismo.

Montoya Márquez al referirse a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, recordó la crítica de los sectores neoliberales hacia el proyecto. Sin embargo, celebró que hoy la institución cuenta con una matrícula de mil 064 alumnos y se consolida como una alternativa real para la juventud. Además, el plantel registra una tasa cero de deserción y avanza con paso firme en las diez carreras prometidas.

El Alcalde, anunció que ya inició la cuenta regresiva para la llegada del Mexicable, una de las estaciones quedará muy cerca del Conalep Naucalpan II, mientras que otra conectará con el Conalep Naucalpan I, en la zona alta de Valle Dorado. Esta obra garantizará traslados más rápidos y seguros, mejorando la calidad de vida de los estudiantes, el cuerpo docente y el personal administrativo de ambas instituciones.

Señaló que esta entrega forma parte de un esfuerzo integral en el municipio, donde la actual administración estatal ya ha atendido 17 planteles educativos, acumulando una inversión histórica de 90 millones 342 mil pesos.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Educación, Miguel Ángel Hernández Espejel, anunció una inversión histórica de cerca de 100 millones de pesos destinados a infraestructura, mobiliario y sistemas de captación de agua en escuelas de la entidad, al destacar que la educación es una prioridad central de la presente administración.

Subrayó que, bajo este gobierno, los apoyos están llegando de manera directa a los planteles para garantizar espacios dignos para niños y jóvenes. Resaltó la coordinación con el gobierno federal a través del programa “La Escuela es Nuestra”, el cual proyecta beneficiar a cada escuela al menos en tres ocasiones durante el presente sexenio.

Las autoridades informaron que ya se tienen programadas 10 escuelas más para ser rehabilitadas en 2026, con un presupuesto asignado de 38 millones 228 mil pesos. Entre estos proyectos destaca la construcción del Bachillerato Nacional Margarita Maza, un nuevo modelo educativo impulsado por la Presidenta de la República. Al respecto, las autoridades estatales agradecieron al Municipio de Naucalpan por la estrecha coordinación en la gestión de los terrenos, asegurando que las obras están por iniciar y se prevé su entrega este mismo año.

En Naucalpan 130 escuelas están siendo atendidas actualmente a través del programa federal “La Escuela es Nuestra”; 102 planteles de diversos niveles educativos han sido equipados con nuevo mobiliario escolar, incluyendo los Centros de Atención de la Primera Infancia (CAPs), con una inversión total de 10 millones 797 mil 284 pesos.