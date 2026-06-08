Huixquilucan seguirá conservando su vocación forestal: Contreras

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal, Romina Contreras, dio inicio a la Campaña de Reforestación 2026, en la que se plantarán 30 mil árboles endémicos por todo el territorio municipal.

Destacó, que este año se busca superar los 20 mil ejemplares de años anteriores, lo que contribuirá a seguir conservando la vocación forestal de Huixquilucan.

En la comunidad de La Cañada, la presidenta municipal, refrendó su compromiso de que el 65 por ciento del territorio de Huixquilucan se mantenga verde, para preservar su vocación forestal y seguir cuidando las áreas naturales.

Indicó que, a lo largo de 2026 y aprovechando la temporada de lluvias, el Gobierno de Huixquilucan, tiene la meta de plantar 30 mil ejemplares de diversas especies en todo el municipio, a través de diversas jornadas de reforestación, con lo cual se superará la meta de los 20 mil árboles anuales sembrados en los últimos diez años.

“Como cada año, lo hacemos con el inicio de la temporada de lluvias y, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, dimos inicio a nuestra campaña anual de reforestación, para que Huixquilucan siga consolidándose como un pulmón verde para el Valle de México”, señaló Contreras Carrasco.

Para llegar a la meta de 30 mil árboles, se realizarán campañas de reforestación en distintas fechas y zonas de Huixquilucan, con personal de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, así como de la Brigada Forestal, de la Dirección General de Desarrollo Agropecuario y Forestal, junto con cientos de voluntarios que se suman a estas labores, dándole prioridad a las zonas boscosas del municipio, entre ellas: La Cañada, La Cima, Magdalena Chichicaspa, San Francisco y Santa Cruz Ayotuxco, Piedra Grande, Llano Grande, Zacamulpa, San Jacinto, San Juan Yautepec, entre otras.

Durante la Jornada de Reforestación, que se realizó en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Brigada Forestal de Huixquilucan, plantó 300 pinos y 200 árboles de la especie Oyamel en el paraje Placita de Gallos, de la localidad de La Cañada, con el objetivo principal de seguir recuperando los bosques y áreas forestales para beneficio de las siguientes generaciones.

De manera simultánea, con la participación de diversas áreas del gobierno municipal, así como de vecinos y voluntarios, en la Zona Residencial, también se realizó la reforestación en Parque La Coruña y Parque de Santander, en el fraccionamiento La Herradura.

Las acciones se centraron en las inmediaciones de la presa El Capulín, donde se plantaron 175 árboles, de los cuales cien fueron de la especie fresno, 30 grevilleas y 45 acacias. Además, se realizaron vuelos con dron para la aplicación de líquido inhibidor de olores, contribuyendo al cuidado y mejoramiento de este cauce.