Modernizan mercado de Timilpan con inversión estatal

Redacción

Redacción 8 junio, 2026

8 junio, 2026 Municipios

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Timilpan, Méx.– Con una inversión de 10.9 millones de pesos, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez entregó la modernización integral del Mercado Municipal de Timilpan, un proyecto que beneficia a más de 16 mil 400 mexiquenses al contar ahora con un espacio público renovado, que forma parte de “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.

Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), afirmó que el mejoramiento de un mercado, que es parte del Programa de Obra Pública, contribuye al bienestar de las familias de comerciantes y de productores, así como de sus clientes, al fortalecer la actividad económica local de este municipio ubicado en el norte de la entidad y ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo comunitario.

Luego de recorrer el mercado, acompañado por el Presidente Municipal, Isaías Lugo García, el Secretario Maza Lara detalló que en un área de mil 383 metros cuadrados el Gobierno estatal llevó a cabo la rehabilitación integral del área de comidas, con el objetivo de mejorar las prácticas de higiene y la comodidad para los consumidores.

Además, se colocó impermeabilizante en la azotea, se sustituyó la techumbre, la loseta de los pisos y la red de drenaje, a fin de brindar a los habitantes de este municipio un espacio más seguro y funcional. Con el fin de fortalecer la inclusión en los espacios públicos, se rehabilitó un módulo sanitario en el que se acondicionó un baño universal.