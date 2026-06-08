Encabeza Cerqueda la apertura del museo “Revivamos Neza 86”

Nezahualcóyotl, Méx.- Como parte de las actividades de “Neza también juega el Mundial”, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo encabezó la apertura de la exposición fotográfica y museo “Revivamos Neza 86”, una iniciativa que rescata la memoria histórica del municipio en torno al futbol y que marca la reapertura al público del emblemático estadio Neza 86, uno de los recintos deportivos más representativos de la ciudad.

Durante el evento, el funcionario destacó que la reapertura del estadio forma parte de un proyecto que se impulsa en coordinación con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y con los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de recuperar esta sede mundialista de México 86 y fortalecer su valor histórico, cultural y deportivo.

Cerqueda Rebollo detalló que las y los visitantes podrán recorrer gratuitamente la cancha del histórico inmueble, acceder a espacios que permanecieron cerrados durante años y conocer de cerca las instalaciones que fueron escenario de la Copa Mundial de la FIFA México 1986. Esto para que la ciudadanía pueda reconectarse con todos los rincones del estadio, desde las tribunas y el terreno de juego hasta los vestidores, acercándose a una parte fundamental de la historia de la urbe.

Asimismo, se instaló un museo de sitio en los antiguos vestidores, donde se exhiben cerca de 500 piezas históricas relacionadas con el Mundial de 1986. La colección está integrada por fotografías, boletos originales, libros, álbumes de estampas, programas oficiales, periódicos, carteles, camisetas, monedas conmemorativas y diversos objetos que fueron conservados por vecinas, vecinos y coleccionistas durante años.

Cabe señalar que esta exposición busca recordar la participación de Nezahualcóyotl en aquella justa deportiva, cuando el estadio Neza 86 albergó tres encuentros mundialistas que dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva de miles de habitantes. A través de este recorrido, las y los asistentes podrán revivir la emoción de esos momentos y conocer detalles inéditos sobre la historia del estadio y su importancia dentro del futbol nacional.

“México 86: Imágenes y Memorias de un Mundial” ofrece una experiencia inmersiva que transporta a las y los visitantes al ambiente que se vivió en Nezahualcóyotl durante el verano de 1986, cuando aficionados de distintas partes del mundo llegaron al municipio para formar parte de la máxima fiesta del futbol.

Cerqueda Rebollo invitó a las familias de Nezahualcóyotl, así como a visitantes de otros municipios y entidades, a recorrer gratuitamente el museo y las instalaciones del estadio, que permanecerán abiertas al público en un horario de 9:00 a 18:00 horas.