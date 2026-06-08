Alumna del EdoMéx propone acciones para cuidar el agua

Toluca, Méx.- Hace unos días, María José Pérez García expuso su propuesta “El Derecho Humano al Agua” a la Maestra Alhely Arronis, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ingeniero José Arnulfo Silva Adaya, Secretario del Agua, también del EdoMéx, durante un evento de la CANACINTRA celebrado en Centro Tolzú.

La estudiante de primaria expresó a ambos secretarios de Estado, su preocupación sobre la escasez de agua entre familias mexiquenses que no tienen acceso continúo al líquido vital, y les compartió sus propuestas, como cuidar el agua en casa, reportar fugas y reutilizar cuando sea posible, pues el agua es un derecho de todos.

María José es alumna de primaria en INEDIB y es ganadora de la Olimpiada de Conocimientos de la Zona Escolar P141. Desarrolló el ensayo sobre el agua como derecho humano en el Estado de México, en el que expuso que muchas personas no reciben agua todos los días, viven con tandeo o cortes prolongados, dependen de pipas para abastecerse, lo que afecta su vida diaria, su salud y su bienestar.

En su ensayo, señaló que, en 2025, 43 municipios mexiquenses requirieron de abastecimiento con pipas y que, pese a ser un derecho humano, las personas no reciben de la misma manera el agua, lo que general desigualdad, problemas de higiene y riesgos para la salud.

Investigó que el Edomex depende de los acuíferos subterráneos, y que varios están sobre explotados, lo que provoca escasez, hundimientos y agua cada vez más profunda y costosa.

Por su parte, José Arnulfo Silva Adaya, Secretario del Agua la invitó a conocer su despacho, para comentar con ella, el contenido de un cuadernillo sobre el cuidado del agua en el EdoMéx.