En caravana, cientos de vochos recorrieron Toluca

Toluca, Méx.- Entre motores, cromados y una gran dosis de nostalgia, cientos de propietarios y admiradores del Volkswagen Sedán participaron este fin de semana en la Caravana Vochera 2026, un evento que convirtió las calles de Toluca en un episodio de historia automotriz y convivencia familiar.

Desde las primeras horas del domingo, las unidades clásicas, restauradas y personalizadas se reunieron para iniciar un recorrido por la capital mexiquense, donde llamaron la atención de peatones y automovilistas que no perdieron la oportunidad de fotografiar los vehículos y recordar una época en la que el vocho formaba parte de la vida cotidiana de miles de familias mexicanas.

La actividad reunió a integrantes de clubes automovilísticos y entusiastas provenientes de distintos municipios del Valle de Toluca y del resto del Estado de México, quienes compartieron experiencias, anécdotas, así como el gusto por conservar uno de los modelos más emblemáticos y nostálgicos de la industria automotriz.

El desfile se realizó en un ambiente festivo y familiar, en el que los grandes anfitriones fueron las unidades con diseños originales y modificaciones especiales que reflejan años de trabajo, dedicación y amor por parte de sus dueños.

Y es que, la Caravana Vochera se ha convertido en uno de los encuentros más esperados por los aficionados a los autos clásicos, ya que además de exhibir vehículos que marcaron a generaciones de familias, se fortalece la convivencia entre las familias y, al mismo tiempo se promueve la preservación de una pieza representativa de la cultura automotriz en México.

Con el rugir de los motores y el característico diseño del Volkswagen Sedán, los participantes recorrieron las principales vialidades de Toluca, dejando a su paso una imagen de color, tradición y recuerdos que despertó la admiración de chicos y grandes.