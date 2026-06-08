Diputada impulsa programa de asesoría psicológica y jurídica a mujeres en situación de violencia

Toluca, Méx.- Sandra Patricia Santos Rodríguez diputada del Grupo Parlamentario de morena, continúa con el programa permanente de ayuda psicológica y jurídica a niñas y mujeres que lo requieran por algún tipo de violencia, en Coacalco y la zona oriente de Tultitlán

El programa inició en marzo pasado con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero la legisladora lo instauró de manera permanente, ya que dijo, es necesario que el respaldo se dé todos los días, no sólo para recordar una fecha.

A través de la iniciativa “Tejiendo Redes, Mujeres Organizadas”, se brindan asesorías psicológicas y jurídicas gratuitas con especialistas en la materia, a niñas y mujeres en el Valle de México, puntualmente en los municipios que conforman el distrito XXXVIII.

Aunque dijo que el programa surgió a raíz del 8 de marzo, esto debe de atenderse el resto del año. “La intención es que se les ayude todo el año, que las niñas y mujeres sientan el apoyo y a través de “Mujeres trabajando”, que ellas se sientan apoyadas y escuchadas “, expresó la legisladora Santos Rodríguez.

El programa asesora de primera línea a niñas y mujeres en algún caso de violencia y de requerir que sean canalizadas a instancias estatales, también se les acerca a las instituciones para que puedan llevar sus casos.

Lo primordial es atender temas de violencia hacia ellas; muchas veces es un tema que afecta a los hijos, que se los quieren quitar, que las violentan físicamente y mantenemos estas asesorías cuando hay violencias de todo tipo.

“Tejiendo Redes, Mujeres Organizadas” arrancó con 25 mujeres y ha ido creciendo como red de atención, una vez que las pobladoras conocen a profundidad los beneficios de recibir apoyo profesional.