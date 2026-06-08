Alcalde de Metepec asegura que fue un conflicto familiar incidente en club privado

Metepec, Méx.- El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, ofreció una disculpa pública a quienes pudieran haberse sentido ofendidos por la difusión de imágenes relacionadas con un incidente ocurrido en el club deportivo La Asunción, al tiempo que sostuvo que se trató de un asunto estrictamente familiar que fue sacado de contexto en redes sociales.

De acuerdo con el propio edil, el conflicto fue atendido posteriormente en una reunión familiar realizada la noche del sábado, en la que los involucrados habrían alcanzado acuerdos para dar por concluido el altercado, cerrando así el episodio sin mayores consecuencias.

En su posicionamiento, el alcalde rechazó que los hechos correspondan a una situación de carácter público o institucional, y afirmó que su intervención en el lugar respondió únicamente a la necesidad de mediar en una riña entre familiares.

Flores Fernández explicó que acudió al club tras recibir una llamada de su hermano Luis, quien le informó sobre el conflicto entre integrantes de la familia. Señaló que su llegada tuvo como único objetivo contener la situación y evitar que escalara.

Asimismo, el edil negó haber portado armas o haber ejercido algún tipo de violencia durante el incidente. Sobre la presencia de su equipo de seguridad, apuntó que se trata de un protocolo habitual derivado de las responsabilidades inherentes al cargo que desempeña.

“Es un tema completamente familiar. Yo no acudí como presidente municipal”, reiteró el funcionario al subrayar que su participación no tuvo relación con funciones de gobierno.

El hecho se volvió viral en redes sociales, lo que generó distintas versiones y lecturas políticas del episodio. Ante ello, Flores Fernández consideró que la controversia ha sido amplificada en un contexto de interés político, sin ofrecer mayores detalles sobre los señalamientos.

El incidente ocurrió en el club deportivo La Asunción, del cual el edil refirió ser accionista, y se ubica en el municipio de Metepec, donde el caso ha generado atención pública tras la circulación de imágenes en plataformas digitales.

El presidente municipal Fernando Flores Fernández insistió en que el episodio corresponde únicamente a un conflicto familiar que, según dijo, ya fue resuelto internamente.