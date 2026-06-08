Conmemoran en Texcoco Día de la Libertad de Expresión

Texcoco de Mora, Méx.– En un ambiente de unidad y reflexión sobre los desafíos que enfrenta el gremio periodístico en la entidad, integrantes de la agrupación 100 Periodistas por el Estado de México conmemoraron el Día de la Libertad de Expresión en Texcoco, durante una ceremonia oficial realizada por invitación del Ayuntamiento.

El acto tuvo lugar en el Memorial a los Periodistas, ubicado en la Alameda de Texcoco, con la presencia del presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez; la presidenta del Sistema Municipal DIF, Yesenia Armas; integrantes del Cabildo, así como periodistas de la región oriente del Estado de México. La ceremonia reunió a comunicadores de distintas zonas de la entidad en un ejercicio de reconocimiento y unidad del gremio.

Previo al evento protocolario, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó una entrega de árboles frutales, en la que reconoció la labor de las y los periodistas mexiquenses. La mandataria destacó la importancia del trabajo de los medios de comunicación para visibilizar problemáticas sociales y atender necesidades ciudadanas en los municipios. “Porque gracias a ustedes nos enteramos muchas veces de las necesidades de la ciudadanía”, expresó.

Durante la ceremonia central, el alcalde Nazario Gutiérrez subrayó el papel de las y los periodistas como actores fundamentales para la vida democrática del Estado de México. Señaló además que las nuevas tecnologías representan retos importantes para el ejercicio periodístico, entre ellos la necesidad de mayor creatividad y adaptación. También llamó a distinguir entre la crítica legítima a la función pública y los ataques personales, enfatizando la importancia de ejercer la libertad de expresión con responsabilidad.

En este contexto, el edil pidió a los asistentes ponerse de pie para enviar un mensaje de solidaridad al estado de Veracruz, con el objetivo de exigir a las autoridades la búsqueda y localización de la periodista Roxana Guzmán, privada de la libertad en junio. “Desde Texcoco hacemos un llamado público para que se priorice la investigación y se garantice la seguridad de quienes ejercen el periodismo en el país”, señaló.

Por su parte, Veneranda Mendoza Herrera, integrante de 100 Periodistas por el Estado de México y ganadora de la Presea Estado de México 2025, afirmó que el Día de la Libertad de Expresión sigue siendo una fecha de reflexión más que de celebración. Subrayó que la libertad de expresión es un derecho fundamental cuya vulneración impacta directamente en otras garantías sociales. También advirtió que existen retos persistentes, como la autocensura, la falta de condiciones laborales dignas y la necesidad de fortalecer la ética profesional.

En su intervención, Alejandro Carrillo Segovia, editor de Péndulo Online y representante del movimiento, destacó que la libertad de expresión es uno de los pilares esenciales de la democracia. Recordó además los avances en la construcción de la reforma a la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, impulsada desde 2024 mediante foros de consulta en distintos municipios.

Carrillo Segovia explicó que dichas mesas de trabajo permitieron la integración de una propuesta plural, posteriormente enriquecida con la participación de autoridades estatales y legislativas, hasta convertirse en iniciativa enviada al Congreso local.

Finalmente, los asistentes realizaron una ofrenda floral en el Memorial a los Periodistas y concluyeron el acto con la fotografía oficial. El encuentro dejó como mensaje central la necesidad de consolidar, en la práctica cotidiana, los avances en materia de protección a periodistas en el Estado de México, así como fortalecer las condiciones para el ejercicio libre y seguro del periodismo.