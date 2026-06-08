Libertad de expresión exige pensamiento crítico y participación activa de las juventudes: Valdés

Toluca, Méx.- En el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, la directora de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Fernanda Valdés Figueroa, destacó que este derecho continúa siendo un logro social que requiere fortalecerse y defenderse de manera permanente.

En entrevista, la funcionaria universitaria señaló que la proliferación de plataformas digitales y medios de comunicación no garantiza por sí sola el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Por ello, consideró indispensable mantener viva la memoria de las luchas históricas que permitieron consolidar este derecho fundamental.

Valdés Figueroa explicó que la fecha debe entenderse más como un espacio de reflexión que de celebración, al reconocer el esfuerzo de generaciones que han impulsado la defensa de la libre manifestación de ideas y opiniones.

Asimismo, identificó como uno de los desafíos más importantes de la actualidad el desarrollo de una ciudadanía con capacidad para analizar, cuestionar y verificar la información que consume diariamente. Indicó que, ante la gran cantidad de contenidos que circulan en internet y redes sociales, resulta indispensable adoptar una postura crítica y evitar asumir como verdaderos todos los mensajes que se difunden.

Respecto al papel de la UAEMéx, afirmó que la diversidad que caracteriza a su comunidad académica favorece la convivencia de distintas perspectivas y expresiones. En ese sentido, destacó que acercar a los estudiantes a especialistas, proyectos y espacios de discusión contribuye a ampliar sus criterios y fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión.

Sobre la influencia de las nuevas tecnologías en los procesos comunicativos, consideró que las instituciones educativas deben incorporarlas como herramientas para promover el diálogo, el análisis y una mayor interacción con las juventudes. Sin embargo, enfatizó que su utilización debe realizarse de manera responsable y consciente.

En relación con el avance de la inteligencia artificial, advirtió que estas herramientas pueden reproducir sesgos de distinta índole, como los relacionados con género, ideología o contexto geográfico. Por ello, subrayó la importancia de generar y compartir información de calidad que contribuya a mejorar la confiabilidad de los contenidos generados por estas plataformas.

Finalmente, aseguró que en la UAEMéx existe apertura para la libre expresión de ideas y consideró que las recientes manifestaciones estudiantiles reflejan la necesidad de las juventudes de contar con espacios donde puedan plantear sus inquietudes y demandas.

Finalmente, subrayó que las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar y promover estos espacios de participación, ya sea a través de expresiones artísticas, científicas, académicas o de cualquier otra naturaleza, para asegurar que las voces de las y los jóvenes sean escuchadas.