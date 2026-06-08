Renuevan mobiliario en 21 inmuebles del Poder Judicial del EdoMéx

Toluca, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la atención que se ofrece a la ciudadanía y mejorar las condiciones laborales del personal jurisdiccional, el Poder Judicial del Estado de México impulsa un programa de renovación de mobiliario en 21 inmuebles de la entidad, mediante una inversión superior a los 74 millones de pesos. La estrategia busca dotar a juzgados y tribunales, de espacios más funcionales, cómodos y eficientes que contribuyan al adecuado desarrollo de las actividades relacionadas con la impartición de justicia.

En el Palacio de Justicia de Naucalpan, el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, afirmó que la transformación institucional debe reflejarse en acciones concretas que permitan responder a las necesidades del personal y mejorar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

“La indiferencia en este tribunal ya no tiene cabida; la idea es escucharles a todas y todos a fin de construir las mejores decisiones para la institución”, señaló.

Macedo García destacó que la modernización de infraestructura forma parte de una política más amplia orientada a fortalecer la operación institucional, mejorar el suministro de insumos, incorporar herramientas tecnológicas y mantener comunicación permanente con quienes realizan labores sustantivas en la institución.

El Magistrado Fernando Díaz Juárez, Presidente del Órgano de Administración Judicial explicó que el programa responde a una estrategia enfocada en privilegiar las necesidades de juzgados y tribunales, así como en canalizar recursos hacia áreas directamente vinculadas con la prestación del servicio de justicia.

Específicamente en este inmueble, indicó que laboran más de 148 personas servidoras judiciales en materias mercantil, familiar y laboral. En este inmueble se destinaron más de 4.5 millones de pesos para sustituir alrededor del 52 por ciento del mobiliario existente, como parte de las acciones impulsadas por el OAJ, a fin de atender necesidades prioritarias en los espacios de trabajo.

“Esta entrega de muebles, (…) es una muestra del trabajo que estamos empeñados en realizar para mejorar las condiciones de trabajo de las y los servidores judiciales”, expresó.

En representación del personal beneficiado, Silvia Adriana Posadas Bernal, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, reconoció que la mejora de las instalaciones contribuye a generar entornos laborales más adecuados para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales.

“El mobiliario que hoy recibimos no es simplemente un bien material; es el reflejo tangible de una gestión comprometida con la sociedad y con esta institución. (…) Contar con espacios dignos, funcionales y armónicos no es un lujo; es una condición para impartir justicia con calidad” manifestó.

Asistieron las Magistradas María Alejandra Almazán Barrera y María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, así como el Magistrado Pablo Espinosa Márquez, integrantes del Órgano de Administración Judicial; el Director General de Administración, personal jurisdiccional y administrativo.