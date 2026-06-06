Lluvias colapsaron carretera Tenango–Tenancingo

Tenango del Valle, Méx.- Las intensas lluvias registradas en los últimos días en la zona sur del Estado de México provocaron severas afectaciones en la carretera Tenango–Tenancingo, donde se reportó encharcamientos, acumulación de lodo y tránsito vehicular lento, principalmente a la altura de la comunidad de San Pedro Zictepec, en el municipio de Tenango del Valle.

Durante la tarde del viernes, la vialidad presentó complicaciones en ambos sentidos debido al arrastre de materiales ocasionado por las precipitaciones, lo que generó largas filas de automóviles y retrasos para quienes se dirigían hacia Tenancingo o Toluca.

Otro de los puntos más afectados se localizó en la comunidad de Atlatlahuca, donde personal de apoyo y trabajadores desplegaron maquinaria pesada para retirar el lodo, piedras, ramas, restos de árboles y basura que fueron arrastrados por la corriente y terminaron invadiendo la carpeta asfáltica.

Las labores de limpieza se prolongaron durante varias horas con el objetivo de restablecer las condiciones de circulación y reducir los riesgos para los automovilistas. Autoridades y cuerpos de auxilio mantuvieron vigilancia en la zona para atender cualquier emergencia derivada de las condiciones climáticas.

Habitantes de la región señalaron que las lluvias de esta temporada han incrementado los escurrimientos provenientes de zonas altas, situación que favorece la acumulación de material sobre caminos y carreteras, especialmente en tramos cercanos a barrancas y cauces naturales.

Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad durante las precipitaciones y mantenerse informada sobre las condiciones de las principales vialidades, ya que el pronóstico prevé que continúen las lluvias en los próximos días en diversos municipios del sur mexiquense.

Las afectaciones registradas este viernes evidenciaron nuevamente la vulnerabilidad de algunas vías de comunicación ante fenómenos meteorológicos intensos, por lo que se mantiene el monitoreo en puntos considerados de riesgo para prevenir incidentes mayores.