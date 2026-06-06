Detienen a Suzanne ‘N’ por presunto fraude y uso de documento falso

Cuernavaca, Morelos.- Un operativo conjunto entre autoridades de la Ciudad de México y del estado de Morelos derivó en la detención de una mujer identificada como Suzanne “N”, señalada como probable responsable de los delitos de uso de documento falso y administración fraudulenta, en un caso que involucra un presunto daño patrimonial superior a los dos millones de pesos.

De acuerdo con informes oficiales de procuración de justicia, la orden de aprehensión fue cumplimentada en la colonia Lomas del Mirador, en el municipio de Cuernavaca, luego de trabajos de inteligencia y seguimiento realizados por elementos de la Policía de Investigación capitalina, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de Morelos.

Tras su localización, la detenida fue trasladada a la Ciudad de México e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Las investigaciones se originaron a partir de una denuncia presentada en junio de 2025, luego de que se detectaran diversos compromisos financieros fechados en 2019 que habrían sido suscritos con una firma presuntamente apócrifa. Según la parte denunciante, dichos documentos nunca fueron conocidos ni autorizados.

El Ministerio Público integró a la carpeta de investigación dictámenes periciales en materia de grafoscopía y documentoscopía, en los que se analizaron las rúbricas contenidas en distintos instrumentos financieros. Entre ellos se encuentra un contrato de mutuo con garantía hipotecaria por un millón de pesos, un convenio modificatorio y un pagaré por un monto de un millón 240 mil pesos, los cuales habrían comprometido de manera irregular el patrimonio de la persona afectada.

De forma paralela, la imputada enfrenta una causa penal adicional por el delito de administración fraudulenta. De acuerdo con las indagatorias, durante el periodo en que desempeñó funciones administrativas, habría realizado movimientos y recibido recursos económicos derivados de actividades profesionales sin autorización de la parte afectada.

El caso ha generado atención pública debido a las versiones contrapuestas entre las partes involucradas y a la disputa legal en torno a la gestión y propiedad de una empresa de medios. No obstante, las autoridades han señalado que será el proceso judicial el que determine la responsabilidad de la persona detenida.

Con esta detención, el caso entra en una nueva etapa procesal, en espera de las audiencias correspondientes ante el juez de control que lleva la causa.