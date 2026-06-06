Disfruta en el CCU BUAP los partidos de México en la Copa Mundial de Fútbol

Desde Puebla

Desde el auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP se transmitirán los tres partidos de la primera fase de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Así lo dio a conocer el director general del inmueble, Flavio Guzmán Sánchez, al añadir que el 11 de junio las personas pueden ingresar al CCU desde las 11 de la mañana, cuando se tiene programado la ceremonia de inauguración del Mundial y después, a las 13 horas presenciar el partido entre México y Sudáfrica.

El director del CCU enfatizó que la entrada será gratuita, sin necesidad de boletos ni registros previos, estudiantes y público en general podrán disfrutar los partidos de la Selección Mexicana de Fútbol.

Mencionó que el auditorio del CCU cuenta con una capacidad para 3 mil 750 personas y que tomaron esta decisión para aprovechar los espacios y fomentar la convivencia social y ofrecer alternativas de recreación vinculadas a eventos de alto interés como el Mundial de Fútbol.