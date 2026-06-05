Gobierno estatal revisa afectaciones en escuela “Rubén Jaramillo” de Valle de Chalco

Valle de Chalco, Méx.– La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, visitó la Escuela Primaria “Rubén Jaramillo”, que forma parte de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), ubicada en el municipio Valle de Chalco, la cual resultó afectada en su estructura tras el asentamiento del suelo y las lluvias recientes, motivo por el que la comunidad estudiantil fue reubicada temporalmente para garantizar la continuidad de sus clases en condiciones seguras.

Informó que el próximo viernes se reunirán autoridades estatales, municipales y escolares para dar solución e instruyó realizar los estudios técnicos necesarios para determinar las acciones que permitan atender de manera responsable las condiciones que presenta el plantel. Entre las afectaciones identificadas se encuentran daños en aulas, deterioro de la barda perimetral y posibles riesgos asociados a las características del subsuelo.

La Maestra Delfina Gómez Álvarez saludó a padres de familia y al alumnado, a quienes les reiteró que el Gobierno del Estado de México acompañará durante todo el proceso de evaluación y atención de la infraestructura de la institución.

En esta visita estuvieron presentes Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Carlos Jesús Maza Lara; Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura; Adrián Hernández Romero, Coordinador General de Protección Civil estatal; Alan Velasco Agüero, Presidente Municipal de Valle de Chalco; Ignacio Martínez Romero, Director de la Escuela Primaria “Rubén Jaramillo”, así como funcionarios de la SECTI.