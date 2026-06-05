Supervisa Delfina Gómez plantel escolar en Ixtapaluca

Ixtapaluca, Méx.– La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez visitó la Secundaria Oficial No. 1057 “2 de Octubre”, en seguimiento a mesas de trabajo para mejorar las condiciones del personal docente y estudiantil de este plantel, el cual pertenece a la organización Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ). Dicha institución atiende a niñas, niños y jóvenes de la colonia Julio Chávez López y de la zona de San Francisco Acuautla.

“Llegamos a #Ixtapaluca para recorrer la Escuela Secundaria Oficial 1057 “2 de Octubre”. Como maestra sé que la educación es la herramienta que les ayudará a niñas, niños y jóvenes a lograr un mejor futuro. Seguiremos trabajando para que cuenten con planteles dignos para continuar con sus estudios. #ElPoderDeServir”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

Asistieron Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México; Hernando Peniche Montfort, Director General del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE); Alfredo Alberto Cruz Cárdenas, Coordinador de Atención a Grupos Sociales de la SECTI; Adrián Hernández Romero, Coordinador General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, y Aurora Domínguez Candía, Directora de la Escuela Secundaria Oficial Número 1057 “2 de Octubre”.