Con jornada de denuncia, Antorcha anuncia marcha en Toluca para el 17 de junio

Toluca, Méx.- Integrantes del Movimiento Antorchista Nacional (MAN) en el Estado de México realizaron una nueva jornada de denuncia pública en distintos puntos de Toluca para informar a la ciudadanía sobre la suspensión del diálogo con autoridades estatales y la falta de respuestas a diversas demandas sociales planteadas desde hace tiempo

Como parte de la actividad, miembros de la organización distribuyeron volantes y colocaron mantas en puentes peatonales de la capital mexiquense, especialmente sobre Paseo Tollocan, a la altura de los municipios de Lerma y San Mateo Atenco. A través de estos materiales informativos, dieron a conocer los motivos que los llevarán a realizar una marcha el próximo 17 de junio por las principales calles de la ciudad.

De acuerdo con el documento difundido entre la población, la movilización reunirá a miles de integrantes de Antorcha y de otras organizaciones sociales, quienes exigirán al Gobierno del Estado de México atención a las necesidades de colonias populares, estudiantes y campesinos que, aseguran, continúan sin ser atendidas.

Francisco Velasco Figueroa, vocero del MAN en la entidad, señaló que funcionarios estatales suspendieron de manera unilateral una serie de reuniones de trabajo que habían sido acordadas el pasado 16 de abril, luego de una movilización realizada por la organización para denunciar presunta discriminación política y la falta de soluciones a las demandas ciudadanas.

Explicó que dichos encuentros fueron pactados con Antonio Cervantes Enríquez, jefe de la Oficina de Concertación de la Subsecretaría General de Gobierno, y contemplaban la participación de dependencias como las secretarías de Infraestructura, Educación, Movilidad, Salud, Bienestar, Cultura y del Campo, así como la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS).

Velasco Figueroa informó que se espera la participación de alrededor de cinco mil antorchistas provenientes de diversos municipios mexiquenses en la marcha programada para el 17 de junio.

Los integrantes del Movimiento Antorchista señalaron que continuarán con las actividades de difusión y protesta hasta que las autoridades estatales retomen el diálogo y presenten soluciones concretas a las demandas de los sectores más vulnerables de la entidad.

La organización hizo un llamado al gobierno estatal para que atienda los compromisos previamente establecidos y privilegie la concertación como vía para resolver las necesidades de la población de escasos recursos.