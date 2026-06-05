Rescata Protección Civil potro atrapado en alcantarilla de Tabasco

Tabasco, Méx.- Un potro fue rescatado con vida luego de caer en una alcantarilla sin tapa en la comunidad de Villa Ocuiltzapotlán, municipio de Centro, Tabasco, hecho que movilizó a elementos de Protección Civil y a vecinos de la zona.

Los reportes, informan que el animal quedó atrapado dentro del registro pluvial y no podía salir por sus propios medios. La situación fue difundida en redes sociales, donde usuarios solicitaron la intervención de las autoridades para evitar que el ejemplar resultara lesionado.

Al sitio, arribaron rescatistas de Protección Civil, quienes implementaron un operativo utilizando equipo especializado, entre ellos cuerdas y un tripié de rescate. Con apoyo de habitantes de la comunidad realizaron diversas maniobras para liberar al potro.

Luego de varios minutos de labores, el animal fue extraído con éxito, testigos relataron que, una vez en la superficie, el potro logró reincorporarse y caminar, provocando aplausos y muestras de satisfacción entre quienes presenciaron el rescate.

Este incidente volvió a poner sobre la mesa la importancia de mantener en buen estado las alcantarillas y registros ubicados en la vía pública, ya que representan un riesgo tanto para animales como para peatones y automovilistas.