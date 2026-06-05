Clara Brugada recibe trofeo de la Copa Mundial FIFA 2026 en CDMX

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó este jueves la recepción oficial del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un acto que marca el inicio de la cuenta regresiva para la máxima justa futbolística que se celebrará el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá.

La ceremonia se llevó a cabo en la Utopía Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, donde autoridades capitalinas, representantes deportivos y cientos de aficionados dieron la bienvenida al emblemático trofeo que será disputado por las mejores selecciones del mundo.

Durante su mensaje, Brugada destacó que la Ciudad de México se encuentra preparada para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros, y subrayó que la capital mexicana hará historia al convertirse en la primera ciudad del mundo en ser sede de cuatro ediciones de la Copa del Mundo, tras albergar encuentros de los mundiales de 1970, 1986 y ahora 2026: “Estamos listos para recibir al mundo y demostrar la grandeza de nuestra ciudad”, señaló la mandataria capitalina, quien afirmó que el torneo dejará beneficios permanentes en materia de infraestructura, movilidad, turismo y desarrollo comunitario.

Como parte de los preparativos rumbo al Mundial, el Gobierno de la Ciudad de México informó que ha realizado importantes inversiones en obras urbanas, rehabilitación de espacios públicos y mejoramiento de instalaciones deportivas. Entre las acciones destacan la recuperación de cientos de canchas de fútbol y proyectos destinados a fortalecer la movilidad y los servicios públicos en distintas zonas de la capital.

Las autoridades también anunciaron una amplia agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas que se desarrollarán en las 16 alcaldías durante los meses previos al torneo. Entre ellas se contempla la instalación de festivales futboleros para la transmisión gratuita de los partidos, así como desfiles, conciertos y eventos comunitarios relacionados con la Copa del Mundo.

El trofeo permanecerá en exhibición durante varios días en la Utopía Mixiuhca, donde aficionados y visitantes podrán observar de cerca uno de los símbolos más importantes del fútbol internacional y participar en diversas actividades organizadas por las autoridades capitalinas.

México se convertirá en 2026 en el primer país de la historia en albergar tres Copas del Mundo, mientras que la Ciudad de México consolidará su lugar como una de las sedes más emblemáticas del fútbol mundial, reafirmando su relevancia en la organización de eventos deportivos de talla internacional.