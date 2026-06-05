Basquetbolistas de Toluca logran título de la LIFOBA

Toluca, Méx.- La cantera del Club Toluca continúa cosechando éxitos. La categoría 2012/2013 se proclamó campeona de la Liga Formativa de Básquetbol (LIFOBA) después de imponerse por marcador de 30-15 al conjunto de Ipefh, en una final donde los escarlatas demostraron calidad, disciplina y un sólido trabajo en equipo.

El duelo por el campeonato reunió a dos equipos que protagonizaron una destacada temporada; sin embargo, fue el representativo toluqueño el que logró marcar diferencia desde los primeros minutos. Con una defensa intensa y una ofensiva efectiva, los dirigidos por el coach Randoll Benítez tomaron el control de las acciones y poco a poco ampliaron la ventaja hasta asegurar la victoria.

La actuación del conjunto campeón fue reflejo del esfuerzo realizado durante meses de entrenamiento. Bajo la supervisión de Benítez y con el respaldo de Jorge Rojas, los jóvenes jugadores desarrollaron habilidades técnicas y valores fundamentales como la responsabilidad, el compañerismo y la perseverancia, elementos que quedaron plasmados durante la gran final.

Además de la conquista del campeonato, la jornada destacó por el ambiente familiar que se vivió en las tribunas. Padres de familia y aficionados acompañaron a los protagonistas del encuentro, alentando de manera constante y generando una atmósfera de respeto que fortaleció el espíritu deportivo del evento.

El Club Toluca también tuvo motivos para celebrar por el desempeño de su categoría U10, que completó una campaña positiva y mostró una evolución importante a lo largo del torneo. Los avances observados en esta generación permiten visualizar un futuro alentador para el programa de básquetbol de la institución.

Al finalizar el encuentro se realizó la ceremonia de premiación, encabezada por el maestro José Luis Gordillo, consejero del Club Toluca, quien entregó el trofeo de campeón a los integrantes del equipo vencedor. Durante su mensaje reconoció el esfuerzo de jugadores, entrenadores y familias, además de destacar la labor de la LIFOBA en la promoción del baloncesto entre las nuevas generaciones.