UAEMéx reconoce proyectos innovadores del programa de emprendimiento universitario

Tecámac, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) reconoció a estudiantes destacados por el desarrollo de proyectos con enfoque social e innovador, al dar a conocer a los ganadores del XXIV Concurso Emprendedor y realizar el cierre del programa Emprende UAEMéx 365, iniciativa orientada a fortalecer la cultura emprendedora entre la comunidad universitaria.

En Tecámac, la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, resaltó el compromiso y creatividad de las y los jóvenes universitarios, quienes han transformado ideas en propuestas capaces de generar soluciones a distintas necesidades sociales y productivas de la entidad.

La universitaria señaló que impulsar el emprendimiento y la innovación constituye una de las prioridades institucionales, ya que permite formar profesionistas con la capacidad de enfrentar los desafíos actuales mediante proyectos con impacto económico y social.

Asimismo, destacó que en esta edición se registró una participación sin precedentes, al contabilizarse mil 24 proyectos provenientes de 39 espacios académicos, de los cuales el 66 por ciento fueron desarrollados por mujeres, reflejando una creciente presencia femenina en los procesos de innovación y emprendimiento.

Respecto al programa Emprende UAEMéx 365, explicó que se trata de una estrategia que vincula a los estudiantes con retos reales, permitiéndoles fortalecer competencias emprendedoras y acceder a mecanismos de acompañamiento para consolidar sus iniciativas a través de las unidades universitarias de innovación y desarrollo empresarial.

En la categoría de Economía Tradicional y Productiva, nivel superior, el primer lugar fue obtenido por Dermasafe, del Centro Universitario UAEM Zumpango; seguido de AUREA Senior Care Consulting, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, y Gelavena, del Centro Universitario UAEM Amecameca.

Para el nivel medio superior, los reconocimientos correspondieron a AgroGota, del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”, que obtuvo el primer sitio; mientras que Raiza y Xöpalli, ambos del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

En cuanto a la categoría de Base Tecnológica e Innovación, nivel superior, el proyecto Fija Care, del Centro Universitario UAEM Zumpango, obtuvo el primer lugar; seguido de ITZAMNÁ, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, e ImmuPatch, de la Facultad de Medicina.

El proyecto Sensu, del Plantel “Nezahualcóyotl”, se colocó en la primera posición; PRO3TIX, del Plantel “Cuauhtémoc”, alcanzó el segundo lugar, mientras que Disconect, del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”, obtuvo el tercero.

Durante la ceremonia, la secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, recordó que el Concurso Emprendedor surgió en 1998 como una plataforma para que estudiantes compartieran sus ideas, consolidándose con el tiempo como un espacio de formación que ha impulsado a miles de jóvenes emprendedores.

Por su parte, la directora de Desarrollo Empresarial, Norma Adriana Silva de la Llave, destacó que tanto el concurso como el programa institucional permiten fortalecer una cultura de innovación permanente y reconocer el potencial de las nuevas generaciones.

En representación de los participantes, Arturo Villafuerte González, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, señaló que la UAEMéx brinda herramientas y oportunidades para que las ideas de los universitarios se conviertan en proyectos con impacto real en sus comunidades.

Previo al acto protocolario, la rectora realizó un recorrido por Incubask, espacio universitario que desde hace casi tres décadas ofrece asesoría, capacitación y vinculación estratégica para impulsar el desarrollo de iniciativas emprendedoras entre la comunidad estudiantil.