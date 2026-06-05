México ratifica Convenio para reforzar seguridad en minas

Ciudad de México.- El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, realizó el depósito formal del instrumento de ratificación del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la seguridad y salud en las minas, considerado un avance clave en la protección de los derechos laborales del sector minero en México.

El acto fue presentado como un paso histórico en la política laboral del país, al fortalecer el marco internacional de protección para las personas trabajadoras de una de las industrias con mayores riesgos. En el evento, el funcionario reiteró la convicción del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de garantizar condiciones seguras de trabajo, así como de reivindicar la lucha histórica de las y los mineros mexicanos.

El Convenio 176 de la OIT establece estándares internacionales en materia de seguridad y salud en minas subterráneas y a cielo abierto. Su objetivo es prevenir accidentes laborales, reducir riesgos y obligar a los Estados a implementar políticas de inspección, capacitación y vigilancia en la industria minera.

Entre sus disposiciones principales se encuentran la obligación de los gobiernos de garantizar sistemas de prevención de riesgos, supervisión constante de las condiciones laborales y la participación activa de los trabajadores en temas de seguridad y salud ocupacional.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) destacó que la ratificación del convenio permitirá fortalecer las capacidades de inspección laboral en el sector minero, así como mejorar los protocolos de seguridad para proteger la integridad física de miles de trabajadores en el país.

El gobierno federal subrayó que esta medida responde a la necesidad de elevar los estándares de seguridad en una industria históricamente expuesta a accidentes graves, además de alinearse con las mejores prácticas internacionales promovidas por la Organización Internacional del Trabajo.

Con el depósito del instrumento de ratificación, México concluye el proceso internacional requerido para integrarse plenamente al Convenio 176. A partir de este paso, el país deberá reforzar su marco normativo y operativo en materia de seguridad minera conforme a los lineamientos establecidos por la OIT.

La ratificación es considerada un avance significativo para la protección de los derechos laborales en el sector minero y un compromiso para reducir riesgos en las operaciones extractivas del país.

El sector minero mexicano emplea a miles de trabajadores en distintas regiones del país, particularmente en actividades de extracción de carbón, oro, plata y otros minerales. La implementación de este convenio busca reducir la incidencia de accidentes laborales y fortalecer la cultura de prevención en todas las etapas de la actividad minera.

Con este acto, el Gobierno de México refuerza su agenda laboral y de derechos humanos en el trabajo, colocando la seguridad de las y los trabajadores mineros como una prioridad de política pública.