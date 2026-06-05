Accidente vial incendia tráiler en la Chamapa-Lechería

Foto: Guardia Nacional

Naucalpan, Méx.- La mañana de este viernes 5 de junio se registró un aparatoso accidente vial en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del kilómetro 25, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, mismo que provocó el cierre total de la circulación en ambos sentidos de la vía.

De acuerdo con información difundida por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), el percance fue originado por un choque por alcance múltiple en el que estuvieron involucrados varios vehículos de carga, entre ellos un tractocamión tipo pipa que posteriormente se incendió.

Los primeros reportes indican que en el accidente participaron al menos dos pipas, un tráiler y un automóvil particular. Tras el impacto, una de las unidades comenzó a arder, generando una intensa columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos de Naucalpan, Protección Civil, Guardia Nacional, Cruz Roja y personal de CAPUFE para controlar el incendio y atender la emergencia. Las labores obligaron al cierre completo de la autopista mientras se realizaban trabajos de sofocación del fuego y retiro de las unidades siniestradas.

Respecto al saldo del accidente, las autoridades reportaron versiones preliminares de al menos cinco personas lesionadas; sin embargo, otros reportes señalan que no hubo víctimas mortales ni heridos de gravedad. Las autoridades continúan evaluando los daños y las circunstancias exactas del percance.

El cierre generó severas afectaciones al tránsito, dejando varados a miles de automovilistas, transportistas y unidades de pasajeros. CAPUFE implementó desvíos en distintos puntos de la autopista para reducir el congestionamiento.

Las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas como Avenida Gustavo Baz, periférico Norte, Avenida Primero de Mayo, Vía Corta a Interlomas y la carretera libre México-Toluca.

El incidente ocurrió antes de la caseta de Chamapa, en dirección a Toluca, y hasta las últimas actualizaciones continuaban las maniobras para liberar completamente la vialidad.