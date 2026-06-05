PEMEX invertirá 93 mil mdp para impulsar petroquímica

Por: Aline De La Luz

Veracruz, Méx.- En la conferencia matutina, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esta ocasión desde Coatzacoalcos, Estado de Veracruz, se dieron a conocer que Petróleos Mexicanos (PEMEX) destinará 93 mil millones de pesos entre 2026 y 2030 para impulsar la reactivación de la industria petroquímica y de fertilizantes en el país.

El Director general de PEMEX, Juan Carlos Carpio Fragoso, informó que la estrategia busca elevar la producción nacional, disminuir la dependencia de importaciones y fortalecer las cadenas productivas vinculadas al sector.

Durante su discurso, el directivo de la petrolera federal manifestó que por instrucciones de la mandataria se están reactivando estos sectores fundamentales para una gran variedad de industrias.

A destacar, la estrategia contempla intervenciones en distintas instalaciones del país, así como la puesta en marcha de nuevas obras enfocadas en fortalecer la capacidad operativa del sector.

Por su parte, la mandataria Claudia Sheinbaum, anunció que la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) y el Gobierno de Quintana Roo trabajan en un decreto para declarar a Mahahual como área de protección tras la cancelación del proyecto “Perfect Day México”, impulsado por Royal Caribbean, derivado de las protestas de los habitantes y organizaciones por sus impactos ambientales.

La titular de la SEMANAT, Alicia Bárcenas, informó que mantuvo reuniones con los habitantes de Mahahual quienes manifestaron su disposición a recibir inversiones, pero que generen beneficios para sus comunidades y pequeños negocios.

El megaproyecto fue rechazado por los habitantes del sitio, organizaciones ambientalistas y especialistas que advirtieron sobre el gran impacto ambiental que tendría sobre el sistema Arrecifal Mesoamericano, manglares y ecosistemas protegidos de la Costa Maya.

Tras la polémica generada por el proyecto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Semarnat analizar a detalle el impacto ambiental del proyecto para determinar si era viable o si debía buscarse una alternativa, luego de lo cual fue rechazado.

En otros temas, a 3 días después del secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, la titular de la Fiscalía General de Veracruz (FGE), Lisbet Aurelia Jiménez Aguirre, informó este viernes que las autoridades ya lograron identificar el vehículo utilizado por los plagiarios, así como sus rutas de escape.

Asimismo, la titular de la FGE mencionó que se han realizado recorridos de búsqueda con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaria de Defensa Nacional (Defensa) y la Marina en los municipios de Nanchital, Moloacán y Cuichapa.