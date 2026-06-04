Propone Gobierno de México fortalecer PENSIONISSSTE

Ciudad de México.- El Gobierno de México propone fortalecer PENSIONISSSTE y crear una Aseguradora Pública, especializada en el pago de pensiones, como parte de una estrategia para avanzar gradualmente en los principios públicos y solidarios que beneficien a los titulares de las cuentas individuales.

Lo anterior fue expuesto por el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, en la reunión de este jueves con representantes de la CNTE, acompañado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Batres Guadarrama explicó que la propuesta parte de un diagnóstico sobre las consecuencias negativas de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, la cual sustituyó el régimen público, solidario e intergeneracional de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas, en su mayoría, por administradoras de fondos para el retiro (Afores) privadas.

Además, destacó que PENSIONISSSTE, como la única Afore 100% pública del país, puede convertirse en una alternativa viable para mejorar, en el contexto actual, las pensiones de quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales.

El Gobierno de México plantea la posibilidad de crear una Aseguradora Pública dedicada exclusivamente a la administración y entrega mensual de pensiones a las personas retiradas, en coordinación con PENSIONISSSTE.

La creación de una Aseguradora Pública es presentada como la medida más relevante de la propuesta debido a que actualmente no hay ninguna de carácter público con ese fin.

Por su parte, el secretario de Educación, Mario Delgado, reiteró el compromiso asumido con el magisterio nacional por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de desaparecer la USICAMM, escuchando la voz de todos los maestros y escuela por escuela.

Asimismo, la secretaria de Gobernación reiteró el respeto del gobierno hacia la libre manifestación pacífica y, sobre todo, evitar afectar a las niñas y niños que están concluyendo el ciclo escolar.

Y condenó la violencia y el vandalismo: “venga de donde venga”; no está de acuerdo con la afectación a la movilidad de los habitantes de la Ciudad de México, así como con la obstrucción al libre paso de los comerciantes, empleados y visitantes del Centro Histórico por el bloqueo de las calles.

Finalizó diciendo que este gobierno no reprime, no amenaza y se manifiesta por el respeto a los derechos humanos.