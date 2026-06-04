Hombre fallece tras chocar contra muro de contención en la México-Puebla

Ixtapaluca, Méx.- Un hombre murió la mañana de este jueves 4 de junio luego de que la camioneta que conducía se impactara contra un muro de contención en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 56, en el municipio de Ixtapaluca.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba por la comunidad de Llano Grande cuando presuntamente perdió el control de la unidad debido al exceso de velocidad, lo que provocó que se estrellara violentamente contra la estructura de concreto ubicada en el camellón central de la vialidad.

El impacto fue tan fuerte que la camioneta quedó prácticamente destrozada. En algunos reportes se indicó que la víctima salió proyectada varios metros tras la colisión, mientras que otros señalaron que quedó prensada entre los restos del vehículo.

Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia. Paramédicos acudieron al lugar para brindar auxilio; sin embargo, confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.

Elementos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) implementaron un operativo de seguridad y cerraron parcialmente la circulación en dirección a Puebla para evitar nuevos percances y permitir las labores de rescate y peritaje. La dependencia informó posteriormente que el accidente fue atendido, aunque se registró carga vehicular en la zona.

Más tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes, iniciar la carpeta de investigación y efectuar el levantamiento del cuerpo. Una grúa retiró los restos de la camioneta para restablecer la circulación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer oficialmente la identidad de la víctima. Las investigaciones continúan para determinar con precisión las causas del accidente.