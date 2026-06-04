PROFEPA sanciona construcciones ilegales y no autorizadas en ANP del EdoMéx

Ciudad de México. – La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó cuatro visitas de inspección a predios ubicados dentro de áreas naturales protegidas de competencia federal en los municipios de Villa de Allende y Valle de Bravo, en el Estado de México. Entre las afectaciones detectadas se encuentran derribo de arbolado, remoción de vegetación y suelo forestal, apertura de brechas y senderos, construcción de viviendas, terrazas, un temazcal, un muelle y otras obras desarrolladas sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Las acciones se realizaron en atención a denuncias ciudadanas y como parte de las labores de inspección y vigilancia que lleva a cabo la PROFEPA para proteger ecosistemas de alto valor ambiental. Las obras identificadas se localizan dentro del Parque Nacional Bosencheve y del Área de Protección de Recursos Naturales Zona Protectora Forestal de las Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, áreas fundamentales para la conservación de los bosques, la biodiversidad y la captación de agua en la región.

El caso más reciente ocurrió el 28 de mayo en el paraje La Presita, Barrio La Joya, comunidad Loma de Juárez, municipio de Villa de Allende, dentro del Parque Nacional Bosencheve, durante una visita de inspección, personal de la PROFEPA detectó actividades de relleno, construcción de un muelle y una cabaña, así como derribo de arbolado en una superficie total de 3.42 hectáreas; en aproximadamente 200 m² de esta superficie, se llevan a cabo obras de construcción.

Debido a que la persona inspeccionada no acreditó contar con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la SEMARNAT, la PROFEPA impuso la clausura total temporal de las obras y actividades, mediante la colocación de sellos de clausura para evitar que continuaran los trabajos mientras se determina la situación jurídica correspondiente.

El 21 de mayo, en atención a una denuncia popular, personal de la Procuraduría inspeccionó un predio ubicado en el paraje El Arco, en Valle de Bravo, donde se detectó la apertura de zanjas para cimentación de una casa, la remoción de suelo y la apertura de una brecha de aproximadamente 15 metros de longitud. Durante la diligencia se localizaron además dos tocones de encino que no contaban con elementos que acreditaran su legal aprovechamiento.

Al no presentarse la autorización en materia de impacto ambiental correspondiente, la PROFEPA impuso la clausura total temporal de las obras y actividades relacionadas con la construcción de la vivienda.

En el paraje Velo de Novia, también en Valle de Bravo, la PROFEPA detectó obras realizadas dentro del Área de Protección de Recursos Naturales de las Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec. Entre las afectaciones observadas se encuentran la remoción de vegetación en una superficie aproximada de 78 m², la construcción de un sendero con escalones revestidos con piedra y concreto, la habilitación de una terraza para actividades comerciales y la construcción de un temazcal.

Debido a que las obras se desarrollaban sin autorización en materia de impacto ambiental emitida por la SEMARNAT, se impuso la clausura total temporal del sitio mediante la colocación de sellos.

El 20 de mayo, en el municipio de Villa de Allende, personal de la PROFEPA atendió una denuncia relacionada con la construcción de una casa habitación dentro del Área de Protección de Recursos Naturales Zona Protectora Forestal de las Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec.

En la inspección se observó una construcción de 188 m², así como una cisterna, con muros y columnas de tabique y cemento y un avance estimado del 20 por ciento. Al no exhibirse la autorización correspondiente, la PROFEPA determinó imponer la clausura total temporal de las obras y actividades.

Por su parte, la Procuraduría dará seguimiento a los procedimientos administrativos que se instauren en cada uno de los casos y continuará realizando acciones de inspección y vigilancia para prevenir actividades que puedan ocasionar daños a los ecosistemas y recursos naturales dentro de las Áreas Naturales Protegidas del Estado de México.