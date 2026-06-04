Óscar Jiménez encuentra una nueva oportunidad en el Atlante de Herrera

Ciudad de México.- El Atlante sigue moviéndose en el mercado de fichajes y sumó a sus filas a un jugador con amplia experiencia en el futbol mexicano. Se trata del arquero Óscar Jiménez, quien reportó con los Potros de Hierro para comenzar su proceso de incorporación al equipo dirigido por Miguel Herrera.

Después de concluir su etapa con León, institución en la que permaneció durante las últimas dos temporadas, el guardameta decidió emprender un nuevo reto profesional en busca de mayor continuidad. La falta de minutos en la escuadra esmeralda terminó por abrir la puerta a una negociación que fue aprovechada por la directiva azulgrana.

El ex portero del América arribó este día a las instalaciones del club en el Ajusco para cumplir con las evaluaciones médicas y físicas de rutina. Una vez superados esos requisitos, quedará listo para firmar su contrato y convertirse oficialmente en nuevo jugador del Atlante.

La llegada de Jiménez responde a la intención del club de fortalecer una posición clave dentro del terreno de juego. El arquero cuenta con una trayectoria destacada en la Liga MX y presume experiencia en equipos de gran exigencia, situación que podría ser determinante para aportar seguridad y liderazgo al proyecto encabezado por Miguel Herrera.

Además de buscar un lugar en el once titular, el guardameta llega con el objetivo de recuperar ritmo competitivo luego de un periodo complicado en León, donde las oportunidades fueron limitadas. En Atlante encontrará un escenario distinto, con la posibilidad de asumir un rol protagónico dentro de una escuadra que aspira a ser protagonista en su nueva etapa.

Los Potros de Hierro continúan reforzando su plantilla con futbolistas de experiencia y calidad, en busca de conformar un grupo sólido que pueda competir desde el inicio de la temporada. La incorporación de Óscar Jiménez representa un paso más en la construcción de un proyecto ambicioso que pretende devolver al histórico conjunto azulgrana a los primeros planos del futbol mexicano.

Con la llegada del experimentado arquero, Atlante suma jerarquía a su vestidor y fortalece una de las zonas más importantes del equipo rumbo a los desafíos que se avecinan.