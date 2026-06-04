Por presunto abuso sexual en contra de menor, policía de Toluca detiene a un hombre

Toluca, Méx.- Policías municipales de Toluca detuvieron a Rogelio “N”, de 44 años, señalado como presunto responsable de abuso sexual en agravio de una adolescente de 14 años. Luego de que la madre de la menor se diera cuenta de lo que su hija vivía en su propio hogar.

Su propia pareja lo denunció después de descubrir los hechos en una grabación que un teléfono celular captó en su domicilio ubicado en la delegación Seminario Las Torres, desde donde reportó el delito.

Al llegar al lugar, los uniformados tomaron su declaración, la denunciante, madre de la víctima, explicó que descubrió los presuntos actos al revisar el video que el dispositivo registró sin que el implicado lo advirtiera.

La mujer solicitó la intervención policial y manifestó su intención de presentar la denuncia formal.

Ante la acusación directa, los oficiales procedieron a la detención de Rogelio “N”, quien fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para definir su situación jurídica.