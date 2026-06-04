Autoridades federales presentan avances en agenda deportiva y de salud en México

Ciudad de México.- El Secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, presentó en la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, las siguientes actividades organizadas por el Secretaría de Salud en el país, la ruta de desaceleración del sobrepeso y la obesidad, actividades con atletas de las Olimpiadas Especiales (Grupos vulnerables o con discapacidad intelectual), torneo con campeones paralímpicos, deportistas adaptados y educadores físicos, torneos con trabajadoras y trabajadores de la salud, la semana Nacional de Salud Pública (del 23 al 30 de mayo).

Asimismo, las actividades en las entidades federativas, con la participación de todos los sectores del Sistema Nacional de Salud: Torneos comunitarios, cascarita / reta intergeneracional (familiar), cascarita comunitaria infantil, femenil y varonil. Caminata mundialista, desfile / carnaval de fútbol, clases de futbol, dominadas y juego de penaltis.

Además, la encargada y representante del Gobierno de México para la organización de la Copa del Mundo 2026, Gabriela Cuevas Barrón, presentó el avance de acciones del Gobierno Federal para el Mundial 2026: Partidos de repechaje mundialista, permisos de trabajo y leyes laborales, exención de impuestos, compromisos en divisas, seguridad, protección, protección, explotación de derechos comerciales, rehabilitación de canchas y tecnologías de la información.

Por otra parte, la subsecretaria de Educación, Noemí Juárez Pérez, presentó información sobre los torneos escolares referentes al Mundial Social; entre lo que destaca el patio escolar al Estadio Olímpico: El deporte como herramienta de transformación social fortalece valores y es el vínculo entre educación y sana convivencia. Llegar a la final en el Estadio Olímpico Universitario representa para las y los jóvenes una motivación para combinar educación, disciplina y deporte para figurar en un escenario único. Copa CONADE y Mundialito Escolar cuatro meses de competencias 12 finales |Ramas femenil y varonil, Primaria Sub-14, secundaria, media superior, sub-15 e implementaron programas de visoría durante las finales para detectar talento entre las y los competidores.

Finalmente, el procurador general del Consumidor, César Iván Escalante Ruíz, presentó los resultados del programa de monitoreo sobre actividades relacionadas al Mundial 2026. Capacitación a más de 400 personas servidoras públicas de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor.

Los principales temas fueron: Medios alternativos de conciliación, quejas procedentes e improcedentes, políticas de compensación, los derechos de las personas consumidoras de servicio de telecomunicaciones. 23 sesiones de “Proveedor Responsable” dirigidas a hoteleros, restaurantes, bares, proveedores de transporte terrestre, cámaras de Comercio en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; el fortalecimiento del Teléfono del Consumidor con el apoyo de un centro telefónico para traducción inmediata.

Aunado a ello, la atención cercana se instalarán módulos de atención en estadios sede, brigadas itinerantes en los FanFest.

Finalmente, la presidenta Sheinbaum presentó la carta de apoyo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual señala el cambio de actitud del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a su primer mandato, en la misiva, AMLO teoriza que el repentino cambio de Trump corresponde a malos consejos de sus asesores personales.