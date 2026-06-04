Más de 250 pilotos desafían Ruta “Los Volcanes 2026”

Metepec, Méx.- Con el rugir de los motores y el entusiasmo de cientos de aventureros, arrancó la edición 2026 de la Ruta Los Volcanes, una travesía que reúne a participantes de distintas regiones de México y Estados Unidos en un recorrido de más de 650 kilómetros entre montañas, volcanes y paisajes naturales.

La expedición, organizada por Toluca Aventura Extrema (TAE), partió desde Metepec con destino final en las playas de Chachalacas, Veracruz, donde los participantes concluirán tres días de aventura atravesando algunos de los escenarios naturales más emblemáticos del país.

Más de 250 personas forman parte de esta experiencia, entre ellos conductores de cuatrimotos, vehículos 4×4 y familias completas que encontraron en esta actividad una oportunidad para convivir y disfrutar de la naturaleza. Entre los asistentes destacan participantes provenientes de Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Puebla, Ciudad de México, Quintana Roo, Estado de México y Texas.

Uno de los principales atractivos de la ruta es el recorrido por los alrededores de 12 volcanes mexicanos, incluyendo el Nevado de Toluca, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y el Pico de Orizaba, el punto más alto del territorio nacional. A lo largo del trayecto, los aventureros también cruzarán caminos rurales, bosques y antiguas haciendas que forman parte del patrimonio histórico de la región centro del país.

El itinerario contempla una primera escala en Huamantla, Tlaxcala, donde se instaló el campamento inicial. Posteriormente, la caravana continuará hacia Jalcomulco, Veracruz, para finalmente llegar a Chachalacas, donde los participantes celebrarán la conclusión del recorrido frente al Golfo de México.

Juan Manuel González Morquecho, presidente de Toluca Aventura Extrema, destacó la colaboración de las autoridades de los municipios y estados por donde transita la caravana, así como el respaldo de la Guardia Nacional, corporaciones policiacas y el Ejército Mexicano para garantizar la seguridad durante el recorrido.

La Ruta de los Volcanes se ha consolidado como uno de los eventos de aventura más importantes del país, al combinar turismo, deporte extremo, convivencia familiar y promoción de los atractivos naturales de México.