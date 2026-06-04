Artesanos Metepec busca nuevos talentos

Metepec, Méx.- Con la intención de fortalecer el proyecto deportivo y brindar oportunidades a jóvenes futbolistas con aspiraciones profesionales, Artesanos Metepec FC anunció la realización de visorías abiertas para integrar nuevos talentos a su estructura de Liga Premier.

La institución mexiquense, que recientemente se consolidó como uno de los equipos protagonistas de la categoría, abrirá sus puertas del 8 al 12 de junio en la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo “La Hortaliza”, donde se evaluará a jugadores nacidos entre los años 2000 y 2009.

Las pruebas se desarrollarán en dos etapas. Del 8 al 11 de junio participarán futbolistas que cuenten con Número Único de Identificación (NUI), mientras que el 12 de junio será destinado para aquellos jugadores que aún no dispongan de dicho registro.

El proceso de registro comenzará a las 8:30 horas y posteriormente los aspirantes serán observados por integrantes del cuerpo técnico y del área deportiva del club, quienes analizarán sus capacidades físicas, técnicas y tácticas con el objetivo de identificar perfiles que puedan incorporarse al proyecto profesional.

Artesanos Metepec FC se ha caracterizado por impulsar el desarrollo de jóvenes talentos, convirtiéndose en una plataforma importante para futbolistas que buscan abrirse camino dentro del balompié nacional. A lo largo de los últimos torneos, varios jugadores han encontrado en la institución una oportunidad para mostrar sus condiciones y continuar su crecimiento deportivo.

La directiva destacó que estas visorías representan una herramienta fundamental para seguir fortaleciendo la identidad competitiva del club, además de reafirmar su compromiso con la formación y detección de talento.

Luego de una campaña exitosa que permitió a la institución mantenerse entre los equipos más destacados de la Liga Premier, la “Ola Morada” ya trabaja en la planificación de su próximo desafío deportivo y busca incorporar jugadores comprometidos, con talento y hambre de trascender.

Con esta convocatoria, Artesanos Metepec FC ratifica su visión de crecimiento y su apuesta por las nuevas generaciones, ofreciendo una oportunidad real para quienes sueñan con formar parte de una organización profesional y defender los colores de la “Ola Morada”.