Neza e Iztapalapa construyen parque lineal en Av. Texcoco

Nezahualcóyotl, Méx.- El titular del ayuntamiento de esta ciudad, Adolfo Cerqueda Rebollo, y la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, encabezaron la Segunda Mesa de Construcción de Paz Interregional Nezahualcóyotl-Iztapalapa, en la que se presentaron avances del parque lineal que se construirá en el camellón de avenida Texcoco.

Cerqueda Rebollo resaltó que atendiendo al llamado de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se ha estado trabajando conjuntamente en la zona que ella denominó “Iztapaneza”, donde se tuvieron avances en los rubros de seguridad, movilidad, recuperación urbana y prevención social.

Detalló que se ha dado continuidad a las acciones de reordenamiento urbano, mejoramiento de luminarias y subrayó que una de las prioridades de intervención que se tienen en la región es el entorno del Canal de San Juan.

El alcalde aprovechó para agradecer el trabajo que se desarrolla entre ambas demarcaciones, el cual ya se ha convertido en referente de coordinación metropolitana para la atención de zonas limítrofes. Ello demuestra que, aun perteneciendo a distintas entidades de gobierno, se pueden construir soluciones conjuntas para mejorar el bienestar social y fortalecer la seguridad de las comunidades.

Alavez Ruiz señaló que uno de los principales proyectos conjuntos en Iztapaneza es la creación de un parque lineal sobre avenida Texcoco, iniciativa que permitirá ampliar las áreas verdes y los espacios de convivencia comunitaria en una región que históricamente ha carecido de infraestructura recreativa suficiente. Además de que representa una oportunidad para generar condiciones de mayor seguridad y accesibilidad para la población, especialmente para las mujeres.

Dijo que las intervenciones deben ser integrales, porque además de la coordinación institucional, se deben atender las causas de los problemas sociales, trabajar con las escuelas, fortalecer la convivencia comunitaria y promover una cultura de respeto al espacio público y al medio ambiente.

En su oportunidad, ambos alcaldes coincidieron en impulsar un foro metropolitano de movilidad y seguridad vial, orientado a compartir experiencias, fortalecer capacidades institucionales y también promover la implementación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en municipios y alcaldías de la región.

También destacaron que la coordinación permanente entre instituciones es una herramienta fundamental para atender problemáticas compartidas y avanzar en proyectos estratégicos que mejoren la calidad de vida de las y los habitantes del oriente del Valle de México.