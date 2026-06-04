UNAM realizará estudio de grietas y fallas detectadas en Toluca

Toluca, Méx.- El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, informó que ya sostuvo una reunión con el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el propósito de que especialistas realicen un estudio integral sobre las grietas y fallas que se han detectado en diversos puntos del municipio.

Durante la conferencia de prensa La Toluqueña, el alcalde destacó que esta institución es una de las más prestigiadas a nivel nacional e internacional en la materia, por lo que será la encargada de efectuar el análisis técnico para determinar las causas y características de estos fenómenos geológicos.

Moreno Bastida señaló que actualmente se tienen identificadas alrededor de 20 grietas o fallas de distinta índole en diferentes zonas de la capital mexiquense.

“Algunas son de origen natural, otras podrían estar relacionadas con la extracción de agua y otras causas; no me quiero adelantar”, expresó el edil al explicar que será el estudio especializado el que permita establecer con precisión el origen de cada una de ellas.

Asimismo, aseguró que su administración mantiene atención permanente sobre esta situación y trabaja de manera coordinada con expertos para prevenir riesgos a la población.

Respecto a la afectación registrada en la zona de 5 de Mayo, presentada recientemente por el Ayuntamiento, el presidente municipal aclaró que no está relacionada con la extracción de agua.

“Lo que sí podemos señalar es que se trata de un síntoma de saturación de agua en esa zona”, indicó.

Finalmente, reiteró que el gobierno municipal dará seguimiento puntual a los resultados que arroje el estudio de la UNAM para implementar las acciones necesarias que permitan garantizar la seguridad de los habitantes y atender oportunamente cualquier riesgo derivado de estas grietas y fallas.