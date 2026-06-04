Investigan hechos violentos en Conalep Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- El Gobierno de Huixquilucan informó que continuará actuando conforme a derecho y colaborará con las autoridades competentes para esclarecer los hechos registrados recientemente en el Plantel 198 “Huixquilucan” del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), donde se reportaron actos que derivaron en la intervención de corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales.

A través de un comunicado oficial, la administración municipal dio a conocer que la directora del Plantel 198, Yazmín Lizbeth Vargas González, cuenta con una medida de protección emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), debido a que había recibido amenazas presuntamente por parte de estudiantes de la institución educativa.

La medida de protección instruye a la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan a brindar las acciones necesarias para salvaguardar la integridad física de la directiva, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por la autoridad ministerial.

Respecto a las personas detenidas tras los hechos ocurridos en el plantel, el gobierno municipal señaló que, una vez que fueron presentadas ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Cometidos por Adolescentes, con sede en Tlalnepantla, se confirmó que dos de los involucrados son mayores de edad.

Derivado de esta situación, ambos fueron canalizados ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, instancia que será la encargada de determinar su posible responsabilidad jurídica por los delitos de lesiones y daños a los bienes, de acuerdo con las investigaciones y elementos de prueba que integren las autoridades competentes.

Las autoridades municipales subrayaron que su actuación se ha realizado en estricto apego al marco legal y reiteraron su disposición para coadyuvar con las investigaciones que permitan esclarecer plenamente lo sucedido, así como determinar o deslindar las responsabilidades que correspondan.

Asimismo, el Gobierno de Huixquilucan enfatizó que mantendrá una estrecha coordinación con las instancias de procuración de justicia para garantizar que el proceso se desarrolle con transparencia y respeto a los derechos de todas las partes involucradas.

Finalmente, la administración municipal reiteró su compromiso de preservar la tranquilidad y la paz social en el territorio huixquiluquense, fortaleciendo las acciones de seguridad y prevención que contribuyan a proteger a la comunidad estudiantil y a la población en general.