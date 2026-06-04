Choque en Coyoacán provoca fuerte afectación vial

Ciudad de México.- Un accidente entre una unidad de la Línea 5 del Metrobús y un mototriciclo, se registró este jueves en el cruce de avenida Cafetales y Calzada del Hueso, en la alcaldía Coyoacán, generando afectaciones a la circulación vehicular y movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en una de las vialidades con mayor afluencia vehicular de la zona de Coapa, donde la unidad de transporte público y el vehículo de tres ruedas colisionaron por causas que aún son investigadas por las autoridades correspondientes.

Tras el impacto, elementos de emergencia, personal de tránsito y trabajadores del sistema Metrobús acudieron al sitio para brindar atención a los involucrados, resguardar el área y evitar nuevos incidentes mientras se realizaban las maniobras necesarias para retirar las unidades afectadas.

Aunque hasta el momento no se ha emitido un reporte oficial sobre personas lesionadas o la gravedad de posibles heridas, versiones preliminares indican que los servicios de auxilio atendieron a los ocupantes de los vehículos involucrados como medida preventiva.

El accidente provocó congestionamiento vial en ambos sentidos de avenida Cafetales y en las inmediaciones de Calzada del Hueso, por lo que automovilistas y usuarios del transporte público experimentaron retrasos durante varias horas.

Las autoridades capitalinas iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió la colisión y deslindar responsabilidades. Mientras tanto, se recomendó a los conductores extremar precauciones al circular por la zona y atender las indicaciones del personal de tránsito.

La Línea 5 del Metrobús es una de las rutas más importantes de la Ciudad de México, al conectar el norte y sur de la capital, por lo que cualquier incidente en su trayecto suele generar importantes afectaciones a la movilidad de miles de usuarios.