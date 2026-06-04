DIFEM ofrece disculpa pública por separación indebida de menor en Chapa de Mota

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Luego de seis años de los hechos que derivaron en la separación de una menor de edad de su familia por una denuncia de presunto abuso sexual, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) reconoció públicamente las violaciones a derechos humanos cometidas durante el proceso.

Dicha disculpa pública, fue emitida por el procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Óscar Fernando Castañeda Bastida, en cumplimiento a la recomendación 13/2025 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) para informar a la ciudadanía que ha procedido con la difusión de la versión pública de dicho documento.

Durante un acto en Toluca, y seguido de manera virtual por la víctima y sus familiares, el funcionario admitió que existieron omisiones institucionales que afectaron a la menor originaria del municipio de Chapa de Mota.

Entre las irregularidades reconocidas destacó la permanencia de la niña fuera de su entorno familiar durante más de un año y nueve meses sin que existiera una resolución judicial que justificara dicha medida.

Asimismo, la Procuraduría aceptó que retrasó la emisión de la valoración necesaria para determinar la aptitud de la familia para la reintegración de la menor, lo que derivó en una vulneración de derechos fundamentales tanto de la víctima como de sus familiares.

En su mensaje, Castañeda Bastida reconoció que la institución incumplió su obligación de garantizar el interés superior de la niñez, actuar con debida diligencia y evitar procesos de revictimización. También señaló que se afectó el derecho de la menor a vivir en familia y a desarrollarse en un entorno adecuado para su bienestar integral.

Tras expresar el reconocimiento de responsabilidad, el procurador ofreció una disculpa pública a la víctima y a sus familiares, la cual fue aceptada por ambas partes.

Como parte de las medidas de reparación y no repetición, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, PPNNA, anunció el fortalecimiento de sus procedimientos internos y la implementación de acciones legales y administrativas orientadas a prevenir que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Finalmente, el procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Óscar Fernando Castañeda Bastida, señaló que durante la actual administración no se ha tenido una recomendación, pues cabe mencionar que la misma fue hace 6 años.